Суд вернул материалы дела об алиментах футболиста Дениса Глушакова

Фото: ТАСС/Красильников Станислав

Мосгорсуд вернул жалобу на решение по размеру алиментов футболисту Денису Глушакову, передает РИА Новости.

Сторона Глушакова заявила, что протокол судебного заседания в Никулинском суде составили с ошибками, поэтому материалы дела вернули в районный суд. На заседании присутствовали представители сторон и бывшая жена футболиста Дарья.

5 февраля суд удовлетворил иск о разводе супругов. С Глушакова взыскали алименты в размере одной трети всех доходов, плюс дополнительно 100 тысяч рублей в месяц для бывшей супруги до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста.

Футболист согласился на проживание детей с мамой. По словам адвоката Дарьи Сергея Жорина, спортсмен не хотел платить треть дохода в качестве алиментов, а предлагал зафиксировать сумму в размере 300 тысяч в месяц.

В декабре он также дал показания в полиции об угрозах супруге. Сергей Жорин говорил, что она планировала написать на мужа еще одно заявление – о мошенничестве. В суд поступили доказательства того, что футболист вывел значительную часть совместно нажитых денег.