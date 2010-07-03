Четыре человека объявлены в розыск после перестрелки на хуторе под Ростовом

Фото: СК РФ

Правоохранители разыскивают четырех человек после перестрелки на хуторе Чернозубовка в Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС.

"Четыре человека в розыске", – заявили в пресс-службе областного СК РФ.

Пять человек погибли при перестрелке на хуторе под Ростовом 22 октября, еще двоих доставили в больницу. По предварительным данным, жители хутора повздорили из-за участков для выпаса скота. Конфликт был связан с длительной судебной тяжбой.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Ранее суд арестовал гендиректора сельхозкооператива "Новоселовский" Василия Дакишвили, которого подозревают в организации перестрелки.

Также был арестован бизнесмен Салим Мусаев, его подозревают в пособничестве в убийстве. На прошлой неделе также был задержан еще один возможный участник конфликта, его личность не называлась.