В Москве арестованы еще четыре подельника криминального авторитета Шишканова

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Басманный суд Москвы постановил отправить в СИЗО еще четырех подельников криминального авторитета Олега Шишканова (Медведева), сообщает ТАСС.

Меру пресечения избрали для Александра Морозова, Алексея Агапова, Вячеслава Пирогова и Михаила Беляева после ходатайства следствия. В СИЗО фигуранты дела проведут два месяца, до конца декабря.

Подельники Шишканова обвиняются по статье 201.1 Уголовного кодекса РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"). Каждому из них в зависимости от роли вменяются убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, убийство двух и более лиц, вымогательство и еще несколько преступлений.

Представители следствия ранее сообщали, что проверяют фигурантов уголовного дела на причастность к другим правонарушениям.

Криминального авторитета Олега Шишканова задержали в Подмосковье в июле 2019 года. По версии следствия, злоумышленник причастен к похищению и убийству в 2012 году депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и членов ее семьи. Впоследствии стало известно о продлении ареста Шишканова до 12 декабря 2019 года.

В сентябре правохранители задержали восьмерых человек, причастных к делу Олега Шишканова. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.