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Общество

14:10

Суд планирует рассматривать дело "Седьмой студии" ежедневно

суды культура общество происшествия

Мещанский районный суд столицы планирует рассматривать дело "Седьмой студии" в ежедневном режиме, сообщает Агентство "Москва".

Стало известно, что председательствующая судья Олеся Менделеева постановила, что заседания будут проходить в период с 10:00 до 18:00 по рабочим дням. При этом обвиняемых предупредили о мерах, которые последуют в случае пропуска заседаний.

Фигурантами дела "Седьмой студии" являются художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.

Следствие выдвинуло им обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Фигуранты дела подозреваются в хищении средств, выделенных министерством культуры РФ на проект "Платформа".

Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы в ходе повторного процесса по делу "Седьмой студии" отказался удовлетворить просьбу прокуратуры о взятии с режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела подписки о невыезде.

Судья постановила, что одна только тяжесть предъявленного обвинения, без доказательства намерений скрыться или помешать правосудию, не может быть признана достаточным основанием для избрания меры пресечения.

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