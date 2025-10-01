Командир батальона ВСУ осужден на 17 лет за теракт в Волгоградской области

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Южный окружной военный суд признал виновным в содействии террористической деятельности в виде удара дрона по войсковой части в Волгоградской области командира батальона ВСУ Александра Гладченко и приговорил его к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Злоумышленник обвиняется в преступлении по части 4 статьи 205.1 УК РФ. Суд отметил, что Гладченко являлся командиром батальона отдельного полка беспилотных систем ВСУ и в качестве цели для теракта выбрал войсковую часть в Волгоградской области.

Ранее два командира ВСУ были заочно приговорены к пожизненному заключению за террористический акт в Курской области.

Следствие установило, что 20 ноября 2024 года они отдали своим подчиненным незаконные приказы о нанесении ракетных ударов с использованием оперативно-тактических ракет ATACMS и крылатых ракет авиационного базирования Storm Shadow/SCALP-EG по поселку Марьино Рыльского района Курской области.

До этого Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор сотруднику 2-го департамента главного управления разведки Минобороны Украины Николаю Пашкевичу. Он признан виновным в вербовке россиянина для терактов на железнодорожном транспорте в Брянской области. Ему назначили 26 лет колонии.

