Планировавшего теракт в Курске россиянина приговорили к 15 годам лишения свободы

Фото: Следственный комитет РФ

Второй Западный окружной военный суд назначил 15 лет колонии россиянину Рамазану Муртузову, который собирался подорвать ТЦ или вокзал в Курске. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе суда.

По материалам дела, при вербовке Службой безопасности Украины (СБУ) мужчина взял псевдоним Пилигрим, а после задержания признал свою вину.

"Путем частичного сложения суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, из которых первые 3 года он будет отбывать в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима", – сообщили в суде.

Также в пресс-службе суда отметили, что в качестве дополнительного наказания ему назначили штраф на сумму 1 миллион рублей и ограничили свободу на 1 год и 6 месяцев.

Пока приговор не обжалован.

Ранее российские силовики задержали жителя Калужской области, который занимался подготовкой теракта по указаниям украинской стороны. После этого злоумышленник планировал отправиться на Украину и вступить в батальон "Азов" (запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация).

До этого ФСБ РФ задержала в Запорожской области агентов СБУ, планировавших теракты в преддверии выборов в регионе. Один из злоумышленников заявил, что должен был подогнать автомобиль со взрывчаткой на площадь в Мелитополе и осуществить теракт в первой половине дня.

Стало известно о предотвращении Росгвардией и ФСБ терактов в Брянской и Калужской областях