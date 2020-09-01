Арестован следователь Главного управления СК по делу о посредничестве во взяточничестве

20:02
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Басманный районный суд Москвы арестовал следователя Главного следственного управления СК РФ Грея Эфендиева, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу инстанции.
"Басманным судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 31 октября 2020 года в отношении Эфендиева Грея Халидиновича", – сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Она добавила, что Эфендиеву было отказано в домашнем аресте.
Ранее стало известно, что в отношении следователя ГСУ СК РФ было возбуждено уголовное дело. Ему предъявили обвинение в предложении посредничества во взяточничестве.
По версии следствия, Эфендиев участвовал в посредничестве в передаче взятки в размере 5 миллионов рублей. Его задержание произошло благодаря сотруднику ГСУ СК РФ, которому Эфендиев предложил получить взятку за освобождение лица от уголовной ответственности.
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