Глава запрещенного в РФ "Меджлиса" Чубаров заочно осужден на 6 лет колонии

11:51
Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко
В Крыму заочно приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу лидера запрещенного в России экстремистского объединения "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, который организовал беспорядки в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
Уточняется, что Чубарова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), а также частью 2 статьи 280.1 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации").
Кроме того, Чубаров приговорен к 200 часам обязательных работ с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 1 год.
В ходе следственных действий было установлено, что 25 февраля 2014 года Чубаров поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного совета Крыма. Здесь произошло столкновение с митингующими сторонниками партии "Русское единство".
Помимо этого, к делу приобщено высказывание Чубарова от 2015 года в эфире одного из украинских телеканалов. Он призывал к экстремистской деятельности против интересов РФ, а также к присоединению Крыма к Украине. Аналогичные действия Чубаров совершал осенью 2015 года в Херсонской области Украины.
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