Верховный суд России отказался отменять в стране масочный режим

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Верховный суд РФ отказался отменять масочный режим, который был введен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Отмечается, что почти 1,5 тысячи человек из разных регионов подали иск, требуя отменить общероссийскую норму об обязательном ношении масок. Кроме того, представитель истцов Александр Саверский рассказал, что маски вредят здоровью людей, страдающих некоторыми заболеваниями.
По словам юриста, маски дают ложное чувство безопасности, в связи с чем люди могут пренебрегать другими средствами профилактики. Помимо этого, Саверский заявил о медицинской диктатуре, где право на здоровье подавляет остальные гражданские права.
Против удовлетворения иска возражала представитель Роспотребнадзора. Она отметила, что правила изданы в рамках полномочий главного санитарного врача РФ Анны Поповой и не нарушают прав граждан РФ. Ее мнение также поддержала представитель Генпрокуратуры.
Ранее депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что жители России не перестанут носить маски даже после окончания пандемии коронавируса, по его мнению, это должно стать элементом национальной культуры.
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