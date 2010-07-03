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15:27

Аэропорт Жуковский стал ответчиком по иску от владельца его ВПП

суды транспорт

15:27

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Фото: Агентство "Москва"/Мусинова Ольга

Оператор подмосковного аэропорта Жуковский – АО "Рампорт Аэро" – стал ответчиком по иску на 162,6 миллиона рублей. Иск подал владелец взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта, АО "Летно-исследовательский институт имени Громова" (ЛИИ). Заявление зарегистрировал Арбитражный суд Московской области 29 марта, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные судебной картотеки.

Помимо АО "Рампорт Аэро", ответчиком выступает связанное с ним АО "Рампорт АК". Аэродром и ВПП Жуковского находятся в собственности у ЛИИ. "Рампорт Аэро" арендует их для гражданских рейсов.

Жуковский был открыт в 2016 году. "Рампорт Аэро" учредили совместно компания Avia Solutions Group, контролировавшая 75 процентов минус одна акция, и "Ростех" с долей 25 процентов.

К концу 2015 года доля Avia Solutions Group снизилась до 22,5 процента. В руководстве компании объясняли, что контрольный пакет был продан связанным с холдингом структурам. В октябре 2018 года Avia Solutions Group вышла из проекта, продав оставшийся пакет руководству аэропорта.

Покупателем стал советник президента ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Борис Алешин, возглавляющий совет директоров "Рампорт Аэро". Чистый убыток "Рампорт Аэро" в 2017 году составил 523 миллиона рублей. В 2019 году компания намерена выйти на безубыточность.

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