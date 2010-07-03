Мосгорсуд освободил из СИЗО экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Дерева

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Мосгорсуд отказался продлевать арест бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Вячеславу Дереву, обвиняемому в мошенничестве, сообщает "Интерфакс".

Суд не удовлетворил ходатайство следствия, которое просило оставить Дерева под стражей до 15 мая. Обвиняемого освободили в зале суда.

Экс-сенатору предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, с декабря 2006 по октябрь 2010 года, являясь учредителем, акционером и руководителем ЗАО "Киево-Жураки АПК" и ООО фирма "Меркурий", вместе с соучастниками он совершил хищение более 110 миллионов рублей из бюджета РФ путем незаконного возмещения НДС. Тем самым он причинил ущерб государству в особо крупном размере.

Басманный суд заключил обвиняемого под стражу 7 марта 2018 года. Адвокаты, а также члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы просили смягчить меру пресечения 70-летнему экс-сенатору в связи с возрастом и состоянием здоровья. Сейчас расследование дела завершено, обвиняемый и его защита знакомятся с материалами дела.