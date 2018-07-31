Главгосстройнадзор выдал застройщику заключение о соответствии на жилой дом в Котельниках

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В Главном управлении государственного строительного надзора заявили о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве на жилой дом в городском округе Котельники.

Речь идет о высотке, возводимой в микрорайоне Белая дача.

Как сообщил руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян, девелоперу выдано заключение о соответствии на жилой дом, который возводится в рамках проекта ЖК "Кузьминский лес". Дом рассчитан на 144 квартиры, общей жилой площадью 7 тысяч 897 квадратных метров.

Сообщается, что запустить продажи жилых помещений в домах сможет АО "Компания АТОЛ".