Архсовет одобрил проект строительства ЖК у метро "Улица 1905 года"

29 ноября, 13:05
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Архсовет столицы одобрил проект многофункционального жилого комплекса на территории бывшего хлебзавода на Звенигородском шоссе. Его представило архитектурное бюро "Меганом". Здания планируется возвести рядом со станцией метро "Улица 1905 года".
"Положительно коллеги, члены совета отнеслись к проекту. Готовим документы, совет пройден положительно", – цитирует главного архитектора столицы Сергея Кузнецова Агентство "Москва".
Член совета Михаил Посохин отметил, что предложенный комплекс создает пространственную композицию, которую сложно достичь в сложившейся структуре застройки столицы. По его словам, хорошее впечатление производят открытые внутренние пространства.
Проект также одобрила Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК). Решение было принято еще 18 сентября 2014 года. Общая площадь комплекса составит 18,3 тысячи квадратных метров. Жилая застройка составит 14,5 тысячи квадратных метров. Высота одной из башен комплекса составит 75 метров, другой – 65 метров.
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