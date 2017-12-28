Административное здание на Рабочей улице ожидает реконструкция

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Административное здание на Рабочей улице в центре столицы реконструируют. Проект реконструкции одобрила Градостроительно-земельная комиссия во главе с Сергеем Собяниным.

Здание расположено на территории владения 38 на Рабочей улице. Уточняется, что речь идет о нежилой двухэтажной панельной постройке, которая была возведена в 1937 году. Общей площадь здания составляет 1,3 тысячи квадратных метров. В настоящее время оно пребывает в полуразрушенном состоянии.

После работ по реконструкции площадь этого административного здания вырастет почти до 1,5 тысячи квадратных метров. Там планируют разместить объекты торговли и общественного питания. Отмечается, что проект реконструкции вынесут на публичные слушания.