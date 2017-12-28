В Москве в 2017 году построили 30 внеуличных пешеходных переходов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В столице с начала 2017 года ввели в эксплуатацию 30 внеуличных пешеходных переходов. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента строительства.

"В 2017 году в Москве департаментом строительства построено и введено в эксплуатацию 30 внеуличных пешеходных переходов", – цитирует Агентство "Москва" слова руководителя ведомства Андрея Бочкарева.

По данным департамента, шесть новых переходов: пять надземных и один подземный, – соорудили при реконструкции Рябиновой улицы. Кроме того, шесть новых пешеходных переходов построили на участке Северо-Западной хорды от Ленинградского шоссе с выходом на улицу Мневники через улицу Народного Ополчения. В их числе – четыре надземных и два подземных перехода. Еще пять подземных пешеходных переходов появились в рамках первого этапа реконструкции Калужского шоссе.

Как уточнили в ведомстве, строительство трех подземных переходов было частью проекта развязки на пересечении Волоколамского шоссе с проездом Стратонавтов, а еще два подземных пешеходных перехода появились на участке улично-дорожной сети, включающем Элеваторную улицу, улицу Подольских Курсантов и улицу Красного Маяка. Помимо этого, один подземный и один надземный переходы были сданы в эксплуатацию в районе транспортной развязки на пересечении МКАД с Рязанским проспектом. Еще два пешеходных перехода – подземный и надземный – построили на Аминьевском шоссе до развязки с улицей Генерала Дорохова.

По словам Бочкарева, до 2020 года ведомству предстоит построить 38 внеуличных пешеходных переходов. "По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, все надземные пешеходные переходы оборудуются лифтами для обеспечения доступности маломобильных граждан", – добавил Бочкарев.