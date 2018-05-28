Пять жилых кварталов построят в Рассказовке

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Москомархитектура согласовала проекты строительства пяти кварталов жилого комплекса "Переделкино Ближнее" в ТиНАО. Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, они будут состоять из нескольких корпусов разной этажности.

"Новые кварталы в поселении Внуковское строятся по квартальному принципу и отвечают современным стандартам качества жилой застройки. Кроме того, жители будут обеспечены всей необходимой социальной инфраструктурой", – отметил Кузнецов.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры



Секции каждого квартала высотой от 9 до 17 этажей будут образовывать внутренние дворы. На первых этажах разместятся кафе, парикмахерские, салоны красоты и рестораны. Особое внимание уделили детским и спортивным зонам, их будет несколько десятков. А позже у жителей появится собственный стадион, культурно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы, больница.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры



Также в районе планируют построить две школы и детский сад. При этом на территории ЖК уже есть несколько образовательных учреждений.

На территории для жильцов построят три парковки по 300 машиномест и стоянки открытого типа.

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