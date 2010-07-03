Школу с рухнувшей крышей в Подмосковье снесут

Фото: vk.com/НОВОСТИ РОССИИ

В селе Тропарево снесут школу, где обрушилась кровля в столовой. На ее месте построят новое учебное заведение на 275 мест, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Инцидент произошел 20 февраля в школе в городском округе Можайский Московской области. Там обрушилась кровля на площади 146 квадратных метров. На момент ЧП в школе находились 226 человек, обошлось без жертв.

Занятия в школе отменили, учеников перевели на дистанционное обучение. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.

По словам Воробьева, новая школа будет рассчитана на 275 мест. Ожидается, что школа будет сдана к новому учебному году.