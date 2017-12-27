Новая развязка появится на пересечении ТТК и Люблинской улицы

27 декабря, 14:01
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Транспортную развязку построят пересечении Третьего транспортного кольца и Люблинской улицы через Курское направление МЖД. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.
Как передает "РИА Недвижимость", ведомство объявило конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству многоуровневых транспортных развязок, включая развязку на пересечении ТТК и Люблинской улицы. Уточняется, что начальная, или максимальная, цена контракта равна почти 796 миллионам рублей, причем период проектирования не должен превышать года с момента заключения контракта.
Как отметили в департаменте строительства, итоги конкурса станут известны 24 января 2018 года.
Проект предусматривает строительство 167-метрового путепровода на пересечении железнодорожных путей от 2-го Южнопортового проезда до Южнопортовой улицы, а также путепровода основного хода через Курское направление МЖД с двумя параллельными эстакадами. Протяженность каждой иэ этих эстакад должна составить 1217 метров.
Кроме того, в ведомстве планируют построить две эстакады въезда и съезда на основной ход по направлению из центра, длина которых будет равняться 240 и 404 метра, а также по направлению в центр – длиной 419 и 433 метра.
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