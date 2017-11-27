В Москве завершается строительство путепровода в районе бывшего ЗИЛа

27 ноября, 17:14
Фото: twitter.com/MosSobyanin
Работы по строительству путепровода через Московское центральное кольцо (МЦК) в районе бывшего завода ЗИЛ завершены на 97 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента строительства.
"Работы по строительству путепровода через МЦК в районе строительства улично-дорожной сети для транспортного обслуживания территории развития АМО "ЗИЛ" вышли на завершающий этап", − сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева.
Уточняется, что в настоящее время ведется устройство тротуаров и бордюрного камня. На путепроводе осталось уложить верхний слой асфальтобетонного покрытия и нанести разметку.
Строительство путепровода через МЦК позволит связать в единую транспортную инфраструктуру Третье транспортное кольцо, ТПУ "ЗИЛ", МЦК и станцию метрополитена "Технопарк" с обеспечением новых маршрутов движения общественного транспорта.
На территории бывшего завода помимо путепровода через МЦК построят подземный пешеходный переход и магистральные улицы общегородского значения. Также благоустроят участки Симоновской набережной в концепции общего развития прибрежных зон Москвы-реки.
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