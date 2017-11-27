Новый велодром построят на севере столицы

Фото: портал Москва 24/ Лидия Широнина

Велодром, оборудованный специально для занятий экстремальными видами велоспорта, построят на севере столицы, на территории владения 45 на Ангарской улице. Проект получил одобрение Москомархитектуры, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По словам Кузнецова, длина трассы нового велодрома будет равна 197 метрам, а в заездах одновременно смогут принять участие восемь спортсменов. "В целом, объект идеально подходит для тренировок и соревнований местного масштаба", − пояснил главный архитектор столицы, напомнив, что ранее Сергей Собянин отметил высокий уровень развития и поддержки спорта в городе.

Уточняется, что наряду с трассой, на территории велодрома возведут корпус для подготовки к гонкам, где оборудуют помещения для хранения велосипедов и ремонтную мастерскую, а также комнату для тренеров и инструкторов и кладовые для инвентаря. Общая площадь объекта составит примерно 200 квадратных метров.

Как рассказал Кузнецов, крыша здания будет плоской, что позволит использовать ее как стартовую площадку для велосипедистов. Подняться туда можно будет с торца здания − по лестнице с пандусом.