Прокуратура предостерегла застройщиков от затягивания сроков сдачи домов

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Столичная прокуратура предостерегла застройщиков от затягивания ввода жилых домов в эксплуатацию. Об этом сообщается на официальном портале надзорного ведомства.

На заседании рабочей группы рассматривали вопросы строительства жилых комплексов "Утесов", "Татьянин парк" и "Борисоглебское". В ведомстве отметили, что они не относятся к проблемным, однако существенное затягивание сроков создает угрозу нарушения закона о долевом участии в строительстве.

В заседании рабочей группы приняли участие федеральный инспектор по Москве Денис Барченков, прокуроры Северо-Западного, Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, представители Мосгосстройнадзора, Москомстройинвеста и руководители организаций-застройщиков.

Ранее стало известно, что Москва берет на себя ответственность по достройке проблемных объектов. Решение по каждому из них будет приниматься индивидуально.

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