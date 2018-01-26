Почти 1,5 миллиона квадратных метров жилья построили в ТиНАО в 2017 году

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1,4 миллиона квадратных метров жилой недвижимости ввели в эксплуатацию на территории ТиНАО в 2017 году. Из них почти 1,2 миллиона квадратных метров составили многоэтажные дома, еще 200 тысяч – малоэтажное и индивидуальное жилье, сообщает Агентство "Москва".

По словам главы департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, спрос на квартиры в новостройках за год вырос в 1,5 раза. Всего в 2017 году в реализации в ТиНАО находилось 11 тысяч квартир.

Также в 2017 году выросла доля ипотечных сделок – с 39% в 2016-м до 47%. Выросла и доля молодых покупателей квартир в новостройках.

В 2018 году объем введенной недвижимости на новых территориях может составить около 1,5 миллиона квадратных метров. Ранее Жидкин рассказал о планах строительства в ТиНАО 15 социальных объектов, включая школы и детские сады. Работы будут вестись на средства из бюджета.