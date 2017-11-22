Застройщики трех московских объектов смогут зарегистрировать первый ДДУ

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Застройщики трех объектов в столице смогли получили право зарегистрировать первый договор долевого участия (ДДУ). Всего компании подали 234 заявления регистрацию.

Получившие право компании смогут привлекать средства граждан для строительства многоквартирных домов и комплексной жилой застройки. "Так, заключение о соответствии застройщика и проектной декларации нормам Федерального закона о долевом строительстве (№ 214-ФЗ) (ЗОС) выдано на один из корпусов ЖК "Мещерский лес" по адресу: Солнцево, Боровское шоссе, владение 2-1, корпус 5.1" – цитирует главу Москомстройинвеста пресс-служба комитета. Отмечается, что право получил застройщик АО "ПИК-Индустрия", объект должны обеспечить двумя школами и двумя детскими садами, предусмотрен паркинг.

Еще одно заключение, по словам Тимофеева, получило ООО "Никольское". Застройщик возводит многоквартирный дом по адресу: Москва, 1-й Грайвороновский проезд, владение 1. Объект относится к комплексу "Грани". Там планируется строительство подземного паркинга.

Кроме того, застройщик ООО "Лэнд Юг" получил право на регистрацию в Росреестре первого ДДУ на покупку квартир в доме 2 ЖК "Москвичка", Постройка расположена в поселении Сосенское, на участке 2. В доме будет детский сад, отметил глава комитета.

Как уточнили пресс-службе, всего в комплексе будет пять жилых домов с этажностью от девяти до 15 этажей и объекты социальной инфраструктуры.

Всего с 1 января 2017 года в комитет поступило 234 заявления на получение ЗОС. Положительное решение было принято по 126 заявкам. Чаще всего отказывали компаниям из-за неправильно оформленных проектных деклараций, добавили в пресс-службе.

Без заключения о соответствии компании не могут оформлять первые ДДУ, такие нормы учтены в законе, вступившем в силу с 1 января 2017 года. Получить документ застройщики могут в течение 22 дней. В Москве данную услугу оказывает Москомстройинвест.

Застройщик может подавать заявление несколько раз после устранения замечаний, сделанных ведомством в первый раз. Срок действия выданного застройщику документа составляет 60 дней. По истечении данного срока, если регистрация первого ДДУ не произошла, застройщику снова необходимо будет получать заключение о соответствии.