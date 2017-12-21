На территории ЖК "ЗИЛАРТ" построят лот площадью 35 тысяч квадратных метров

21 декабря, 14:32
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
На территории жилого комплекса "ЗИЛАРТ" будет построен лот площадью 35 тысяч квадратных метров. На первых этажах двух зданий на территории бывшего завода ЗИЛ запроектированы общественные пространства. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
"Два корпуса дома образуют приватный внутренний двор, мало заметный с улицы. Оба здания будут соединены большой подземной парковкой на 253 машиноместа. В целом же застройка территории бывшего завода проходит согласно уже разработанному плану, и вошла в фазу активного развития, о чем упоминал мэр Москвы Сергей Собянин", – добавил Кузнецов.
Первое из двух зданий будет представлять собой односекционный 16-этажный дом, первый этаж которого будет отдан под нежилые помещения. Второй корпус комплекса – Г-образный, состоящий из пяти секций высотой от 8 до 11 этажей. В подъезды обоих домов можно будет зайти со двора или подняться на лифте из 2-уровневого подземного паркинга.
В отделке фасадов будет использован клинкерный кирпич на подсистеме, рельефные панели из стеклофибробетона и фасадная штукатурка, а также установлены стеклопакеты с закаленным стеклом.
Ранее сообщалось, что рядом с ЗИЛом построят многофункциональный комплекс "Елки Парк". Он станет частью общественного пространства реорганизуемой территории. Через весь комплекс будет вести пешеходный пандус-мост, его ось будет проходить через новую высотную градостроительную доминанту – здание Хани Рашида на ЗИЛе. В самом комплексе будет множество функций – фитнес, бассейн, гостиница, торговля, офисы.
Центральное место в композиции займет сохранившийся памятник городской среды 50-х годов прошлого столетия – Первый корпус. Двор перед зданием с растущими в нем редкими породами елей будет открыт с фронта улицы. Вместо существующего забора появятся прозрачные торговые павильоны и кафе, затягивающие городскую жизнь внутрь комплекса.
В качестве отделки фасадов архитекторы предлагают использовать структурное остекление, а на северном и западном фасадах, которые выходят на реку и Нагатинскую улицу, использовать моллированое стекло.
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