Строительным компаниям напомнили о регламентах работы в морозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгосстройнадзор направил в строительные компании рекомендации о проведении работ в морозы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При минусовых температурах рабочие обязаны прогревать бетон, укрывать теплоизоляционными материалами неопалубленные поверхности.

"Необходимо контролировать прочность бетона монолитных конструкций в процессе твердения бетона при прогреве конструкций, скорость подъема температуры при тепловой обработке бетона и скорость остывания по окончании тепловой обработки, разность температур наружных слоев бетона и воздуха при распалубке; ведение температурных листов и другое", – отметили в комитете.

Ранее Роструд напомнил работодателям о правилах организации работ на морозе.

Работа в холодное время года на открытой территории либо в неотапливаемом помещении должна сопровождаться обязательными оплачиваемыми перерывами для обогрева. Продолжительность и число перерывов зависят не только от температуры воздуха, но и от силы ветра. Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25 градусов, данные помещения также следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп, температура которых должна быть в диапазоне 35-40 градусов.

Метеорологи предупредили москвичей о грядущих морозах. Ожидается, что в середине недели столбики термометров опустятся до минус 30 градусов. Похолодание начнется уже вечером 21 января. Кроме того, на смену аномально низким показателям прошлой недели придет рост атмосферного давления.