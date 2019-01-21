Строительным компаниям напомнили о регламентах работы в морозы

"Необходимо контролировать прочность бетона монолитных конструкций в процессе твердения бетона при прогреве конструкций, скорость подъема температуры при тепловой обработке бетона и скорость остывания по окончании тепловой обработки, разность температур наружных слоев бетона и воздуха при распалубке; ведение температурных листов и другое", – отметили в комитете.
Работа в холодное время года на открытой территории либо в неотапливаемом помещении должна сопровождаться обязательными оплачиваемыми перерывами для обогрева. Продолжительность и число перерывов зависят не только от температуры воздуха, но и от силы ветра. Температура воздуха в местах обогрева должна поддерживаться на уровне 21-25 градусов, данные помещения также следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп, температура которых должна быть в диапазоне 35-40 градусов.
Метеорологи предупредили москвичей о грядущих морозах. Ожидается, что в середине недели столбики термометров опустятся до минус 30 градусов. Похолодание начнется уже вечером 21 января. Кроме того, на смену аномально низким показателям прошлой недели придет рост атмосферного давления.
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