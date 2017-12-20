Пострадавшее при пожаре здание ИНИОН РАН начнут восстанавливать в 2019 году

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Работы по восстановлению пострадавшего при пожаре здания Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) планируют начать в 2019 году. Об этом сообщил глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) России Михаил Котюков.

"Есть проект восстановления здания, которое пострадало при пожаре. Мы, в рамках бюджетного процесса, с января начинаем работу по включению объекта в перечень федеральных строек с 2019 года", – цитирует Котюкова Агентство "Москва".

Он добавил, что место для временного размещения сотрудников ИНИОН пока не определили.

По словам главы ФАНО, сейчас институт временно работает в нескольких зданиях, но уже в ближайшее время "будут найдены необходимые решения" для размещения его сотрудников.

Ранее сообщалось, что ФАНО России предложило размеcтить ИНИОН РАН в здании Всероссийского института научной и технической информации (ВИНИТИ) РАН, однако сотрудники ИНИОН не согласились с этим предложением.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте произошел 30 января 2015 года. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Ликвидировать возгорание полностью удалось лишь спустя сутки. Здание сильно пострадало, площадь возгорания составила около двух тысяч квадратных метров.