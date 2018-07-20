Строительство 70 домов по программе реновации начнут осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Строительство более 70 домов на стартовых площадках программы реновации планируют начать осенью 2018 года. Об этом Агентству "Москва" сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Глава Депстроя отметил, что столичные власти учли опыт сдачи первых домов по программе. Кроме того, взяли во внимание и пожелания граждан.

Ранее началось переселение жителей в рамках программы реновации в два дома, которые расположены по адресам: ул. Изюмская, д. 55, корп. 1 и д. 49, корп. 2 (район Южное Бутово). Таким образом, переселение по программе идет уже в 11 домах.

18 июля стало известно, что первый дом, спроектированный и построенный по всем стандартам реновации, появится в столице до конца 2020 года. Например, на входе в дом будет стоять не привычный домофон, а устройство, позволяющее не только позвонить в квартиру, но и вызвать любую экстренную службу по номеру 112.