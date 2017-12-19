В Дмитровском районе Москвы построят ВМХ-велодром

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ВМХ-велодром построят при спортивной школе олимпийского резерва "Нагорная". Разрешение на строительство выдал Мосгорстройнадзор.

Велодром предназначен для тренировочных занятий и проведения соревнований на муниципальном уровне для возрастных групп от пяти до 17 лет. Объект соответствует общим требованиям международной любительской ассоциации велоспорта, сообщает Агентство "Москва".

Кроме того, обучаться экстремальным навыкам езды на велосипеде смогут все желающие.

Одноэтажное здание высотой восемь метров расположится на улице Ангарская, владение 45 в Дмитровском районе. Объект представляет собой зеркально расположенный Г-образный в плане объем общей площадью 216 квадратных метров.

Кровля велодрома плавно переходит в спуск стартовой горы. На ней предусмотрен скругленный навес из поликарбонатных прозрачных листов по металлическим конструкциям.

Объект возведут за счет средств городского бюджета.