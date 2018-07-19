В "Лужниках" будут проводить спортивные и культурные мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стадион "Лужники" после чемпионата мира по футболу будут использовать для спортивных, культурных и других мероприятий, рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

"Мы еще на стадии проектирования заложили так называемый "режим наследия". Это как раз касается того, как данный объект будет в дальнейшем функционировать", – пояснил он. По словам Бочкарева, столичные власти обеспечили инфраструктуру, благодаря которой можно проводить все виды мероприятий, в том числе спортивные и культурные.

Он уточнил, что строительство объектов на территории спорткомплекса начнется в ближайшее время. Сейчас там возводят бассейн, заканчиваются работы над центром художественной гимнастики. "Через несколько дней мы развернем работы в полном объеме, думаю уже к началу следующей недели", – заключил руководитель департамента. Он также заявил, что власти Москвы готовы при необходимости помочь представителям Катара при подготовке к следующему чемпионату.

Ранее глава столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев сказал, что первой в "Лужниках" после мундиаля выступит пруппа Imagine Dragons. Концерт состоится в августе.

Вице-премьер РФ, председатель координационного совета при правительстве РФ по подготовке и проведению ЧМ Виталий Мутко отметил, что олимпийский комплекс станет центром развития российского футбола. Он добавил, что там воссоздадут музей футбола, а также появится образовательный тренировочный центр.