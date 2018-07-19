Два корпуса жилого комплекса ввели в эксплуатацию в ТиНАО

19 июля, 12:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Два корпуса жилого комплекса "Позитив" ввели к эксплуатацию в ТиНАО. Застройщик ООО "Главрегионстрой Румянцево" начал записывать будущих жильцов на выдачу ключей, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.
"Завершен первый этап первой очереди строительства жилого комплекса. Общая площадь квартир в корпусах 4 и 5 составляет 33,9 тысячи квадратных метров», – пояснил Тимофеев. Вторая очередь проекта реализуется.
Комплекс находится в трех километрах от МКАД в деревне Румянцево, девелопером выступила Capital Group, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса Москвы.
На первых этажах в доме разместятся аптеки и продуктовые магазины, а также детский клуб. Для автомобилистов на территории ЖК появится парковка.
Дворы оборудовали современными детскими площадками со спортивным оборудованием. Для озеленения территории использовали хвойные, лиственные и плодовые деревья, кустарники и цветы.
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