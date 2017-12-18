Три лабораторно-промышленных комплекса создадут в технополисе "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Три лабораторно-промышленных корпуса построят в технополисе "Москва", сообщает портал мэра и правительства столицы. Отмечается, что часть предприятий технополиса входят в состав особой экономической зоны "Зеленоград".

Как уточнил глава Москомэкспертизы Валерий Леонов, речь идет о шестиэтажных зданиях, где оборудуют помещения моделирования, а также административные помещения и кладовые.

По словам Леонова, новые лабораторно-промышленные комплексы появятся на территории производственной зоны "Алабушево". Их сотрудники будут производить зубные протезы и другую стоматологическую продукцию. При этом подчеркивается, что специалисты получат в распоряжение самое современное оборудование, включая 3D-принтеры и стереолитографы.

Кроме того, на территории лабораторных комплексов оборудуют наземную шестиэтажную автостоянку. Она будет рассчитана на 900 машино-мест, причем 90 из них будут предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Также в интересах маломобильных граждан входы в лабораторные корпуса оснастят пандусами, а на прилегающей территории создадут специальные места отдыха со скамейками.