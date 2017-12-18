Начальную школу на 300 мест построят на юго-западе столицы

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Здание начальных классов гимназии №1786 построят в районе Южное Бутово. Там будут обучаться 300 человек, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Уточняется, что новое трехэтажное здание возведут на улице Адмирала Лазарева. Наряду с начальной школой, там планируют оборудовать отделение для дошкольников.

"Блок начальных классов можно будет полностью трансформировать в детский сад, если в этом будет необходимость", – пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, в этом случае ​​помещения классов преобразуют в 12 групповых ячеек – по четыре на каждом этаже здания. "Занятия музыкой можно будет проводить в актовом зале, а в библиотеке разместится кружковая", – добавил Кузнецов.

Кроме того, на первом этаже будут располагаться столовая, медкабинет, а также помещения для дошкольников на 100 мест. Второй этаж отведут под спортзал и комнаты для групп продленного дня. На третьем этаже разместят библиотеку и учительскую. Классы для занятий и помещения для отдыха, в свою очередь, также будут находиться на втором и третьем этажах.