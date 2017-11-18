Четыре скульптуры спортсменов появились на станции метро "ЦСКА"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

На станции метро "ЦСКА" Третьего-пересадочного контура завершился монтаж четырех бронзовых скульптур спортсменов.

Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает Агентство "Москва".

По его словам, станция уже фактически функционирует, в рабочую готовность приведены эскалаторы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что на станции "ЦСКА" установлены фигуры баскетболиста и футболиста. Также там планировалось установить скульптуры хоккеиста и лыжника.

Участок Третьего пересадочного контура от "Делового центра" до "Петровского парка" планируют открыть до конца года. После полного запуска второго подземного кольца попасть из одного конца столицы в другой можно будет, не заезжая в центр.

Третий пересадочный контур станет новым большим кольцом Московского метрополитена. Общая длина кольца составит 66,7 км, на нем будет расположено 31 станция.