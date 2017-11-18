Четыре скульптуры спортсменов появились на станции метро "ЦСКА"

18 ноября, 15:02
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
На станции метро "ЦСКА" Третьего-пересадочного контура завершился монтаж четырех бронзовых скульптур спортсменов.
Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает Агентство "Москва".
По его словам, станция уже фактически функционирует, в рабочую готовность приведены эскалаторы.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что на станции "ЦСКА" установлены фигуры баскетболиста и футболиста. Также там планировалось установить скульптуры хоккеиста и лыжника.
Участок Третьего пересадочного контура от "Делового центра" до "Петровского парка" планируют открыть до конца года. После полного запуска второго подземного кольца попасть из одного конца столицы в другой можно будет, не заезжая в центр.
Третий пересадочный контур станет новым большим кольцом Московского метрополитена. Общая длина кольца составит 66,7 км, на нем будет расположено 31 станция.
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