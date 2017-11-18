Дома по программе реновации построят на месте Черкизовского рынка

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На месте Черкизовского рынка в столице построят жилье в рамках программы реновации.

Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, агентство по ипотечному жилищному кредитованию уже передало под строительство участок в 26 гектар.

"Жителей района Измайлово планируем переселять туда, не затрагивая жилую постройку. Примерно шесть-восемь месяцев займет разработка проекта планировки. Теоретически я считаю, что в течение двух-трех лет первые жители могут быть переселены", – заявил Хуснуллин, передает Агентство "Москва".

Он пояснил, что переселение начнется в конце 2019 года – начале 2020 года.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал брата бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Вагифа Исмаилова. Самого экс-владельца объявили в международный розыск.