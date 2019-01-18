Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Технопарк построят на Выборгской улице в Войковском районе Москвы. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, в комплексе будет располагаться проектно-технологический институт строительной области и гостиница.

"Комплекс будет состоять из двух обособленных зданий: 21-этажной гостиницы, в которой смогут останавливаться сотрудники, и четырехэтажного здания института. Последний, при взгляде сверху, будет выполнен в форме двух треугольников, соединенных вместе", – передает его слова пресс-служба Москомархитектуры.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Отмечается, что этот проект отвечает запросу города на технопарки. Проектно-технологический институт занимается проектированием, строительством, испытанием и оценкой технического состояния объектов. Ядром здания будут два атриума, образующих двусветное пространство с первого по второй и с третьего по четвертый этажи.

Также здесь, кроме офисных помещений, будут созданы площадки для профессиональных семинаров и залы для лекций. Общая площадь комплекса превысит 30 тысяч квадратных метров. Точный адрес – Выборгская улица, владение 9.

Ранее сообщалось, что в поселении Марушкинское в ТиНАО построят крупный производственно-складской комплекс для продуктов питания с особыми условиями хранения.