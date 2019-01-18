Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:17

Технопарк построят на Выборгской улице

строительство город недвижимость

13:17

Поделиться в социальных сетях:

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Технопарк построят на Выборгской улице в Войковском районе Москвы. По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, в комплексе будет располагаться проектно-технологический институт строительной области и гостиница.

"Комплекс будет состоять из двух обособленных зданий: 21-этажной гостиницы, в которой смогут останавливаться сотрудники, и четырехэтажного здания института. Последний, при взгляде сверху, будет выполнен в форме двух треугольников, соединенных вместе", – передает его слова пресс-служба Москомархитектуры.

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Отмечается, что этот проект отвечает запросу города на технопарки. Проектно-технологический институт занимается проектированием, строительством, испытанием и оценкой технического состояния объектов. Ядром здания будут два атриума, образующих двусветное пространство с первого по второй и с третьего по четвертый этажи.

Также здесь, кроме офисных помещений, будут созданы площадки для профессиональных семинаров и залы для лекций. Общая площадь комплекса превысит 30 тысяч квадратных метров. Точный адрес – Выборгская улица, владение 9.

Ранее сообщалось, что в поселении Марушкинское в ТиНАО построят крупный производственно-складской комплекс для продуктов питания с особыми условиями хранения.

строительство город недвижимость

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика