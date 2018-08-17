Мост через затон на территории ЗИЛ начнут строить в 2019 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строительство моста через затон Новинки на территории ЗИЛ планируют начать в конце лета – начале осени 2019 года. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает Агентство "Москва".

"Началось проектирование автомобильного моста, который соединит территорию бывшего завода с проспектом Андропова. Мост расположится на старом русле Москвы-реки в районе затона Новинки", – отметил Хуснуллин.

Помимо этого, он отметил, что изыскательские и проектные работы, которые нужны для строительства завершат в середине следующего года.

На сегодняшний день в городе уже идет строительство двух мостов на Москве-реке через Кожуховский затон и через Карамышевское спрямление реки в составе Северо-Западной хорды. До 2025 года столичные власти планируют построить 18 новых мостов.

Ранее на территории ЗИЛа открылся проспект Лихачева с путепроводом через МЦК. По словам Сергея Собянина, новая дорога возьмет на себя основные потоки автотранспорта и позволит разгрузить набережные и другие улицы территории.