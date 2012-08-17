В "новой" Москве нашли 156 объектов самовольного строительства

17 августа 2012, 19:45
На присоединенных к столице территориях выявлено 156 строящихся без разрешения домов, сообщают в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы.
Нарушения были зафиксированы в Троицком и Новомосковском административном округах.
Строительство без соответствующего разрешения велось в Троицке, Щербинке, а также в сельских поселениях Воскресенское, Кленовское, Первомайское, Роговское, Рязановское и других.
В ведомстве отмечают, что нарушения были обнаружены в период с 1 июля по 17 августа. Только за последнюю неделю выявлено 42 факта незаконного строительства. Из них 40 – на территории Рязановского сельского поселения.
В настоящий момент для пресечения подобной строительной деятельности готовятся обращения в прокуратуру и префектуру Троицкого и Новомосковского административных округов.
Напомним, что в результате еще одной проверки в Подмосковье было обнаружено 147 домов, разрешение на постройку которых не выдавалось. Одни объекты находились на землях сельскохозяйственного назначения, другие – на дачных участках.
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