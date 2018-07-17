Европейский медцентр у СК "Олимпийский" реконструируют и расширят

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Европейский медицинский центр на улице Щепкина реконструируют. В ходе работ медучреждение получит дополнительные площади, сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на реконструкцию клинико-диагностического медицинского центра в районе Мещанский", – цитирует ведомство Агентство "Москва". Здание находится в 300 метрах от станции метро "Проспект Мира" по адресу: улица Щепкина, владение 35.

На дополнительных площадях, которые получит клиника, разместятся медицинские кабинеты, лаборатории и вспомогательные помещения. Работы должны завершиться летом 2019 года. Реконструкцию проведут за счет средств инвестора.