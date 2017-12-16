Участок метро от "Раменок" до "Рассказовки" планируют запустить к лету 2018 года

16 декабря, 18:31
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Запуск участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Раменки" до станции "Рассказовка" запланирован к лету 2018 года.
"У нас очень высокая степень готовности на станции "Рассказовка", на станции "Мичуринский проспект". На станции "Солнцево" также активно идет работа. В целом, я надеюсь, что в первом, максимум во втором квартале 2018 года движение мы запустим на линии", – заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает Агентство "Москва".
На отрезке протяженностью больше 14 километров откроют семь новых станций. Это позволит жителям Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино без пересадок добираться до центра меньше чем за 45 минут.
Калининско-Солнцевская линия была открыта в 1979 году. Сейчас линия разделена на два отрезка: "Третьяковская" – "Новокосино" и "Деловой центр"
– "Раменки".
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