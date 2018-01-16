Кирпичную многоэтажку на 8 тысяч квадратов построят в ТиНАО

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Монолитно-кирпичный жилой дом появится в деревне Говорово Новомосковского округа столицы, сообщает пресс-служба Москомархитектуры. Общая площадь восьмиэтажного здания составит почти 8 тысяч квадратных метров.

"Фасады дома будут облицованы кирпичами двух цветов: темно-коричневым и светло-бежевым. Цоколь планируется отделать гранитом также темно-коричневого цвета, также под кирпич", – заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, чтобы внешний вид фасадов был в хорошем состоянии, снаружи каждой квартиры запроектировали консоли, скрывающие кондиционеры.

Помимо восьми жилых этажей, в здании будет технический чердак и подполье. Для доступности маломобильных граждан подъезды оборудуют пандусами.