Архсовет Москвы одобрил проект комплекса на Садовнической улице

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Проект строительства многофункционального общественно-делового комплекса на улице Садовническая одобрил Архитектурный совет столицы.

"Поздравляем, хороший проект, поддерживаем единогласно", – цитирует главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова Агентство "Москва".

Проект станет последим этапом строительства бизнец-цента "Аврора", отметил автор концепции Николай Ляшенко. Его площадь составляет 50 тысяч квадратных метров, большую часть отдадут под офисы.

Проектирование осуществило бюро "Цимайло, Ляшенко & Партнеры". Площадь многофункционального комплекса составит более 33,5 тысячи квадратных метров. Подземная часть составит восемь тысяч квадратных метров – 230 машино-мест. Еще 15 тысяч – выделят под гостиницу на 178 номеров. Кроме того в здании разместятся конгресс-центр и выставочные помещения – пять тысяч квадратных метров, а также фитнес-центр – две тысячи квадратных метров. Более двух тысяч квадратных метров отведено для заведений общепита, торговли и бытового обслуживания. Офисы получат более 1,2 тысячи квадратных метров. Этажность комплекса будет переменной – от одного до девяти этажей.

Ранее столичные власти одобрили строительство многофункционального комплекса и торгового центра на улице Академика Ильюшина на севере столицы. Он расположится вдоль железной дороги. Архитекторы приняли во внимание особенности местности при создании концепции здания. Всего в нем три крупных объема: гостиница с апартаментами и офисный центр, их соединяет стилобат, в котором решили разместить торговый центр.