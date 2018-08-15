Деловой комплекс построят на территории ТПУ "Профсоюзная"

15 августа, 10:45
Фото: пресс-служба Мосархитектуры
На территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Профсоюзная" построят деловой комплекс. Площадь девятиэтажного здания на юго-западе столицы составит 16 тысяч квадратных метров, сообщает Агентство "Москва".
Здание со сложными фасадами будет занято офисными помещениями. Первый этаж отдадут под два магазина, ресторан и вспомогательные помещения для обслуживания комплекса.
Фасады сделают из многослойных ограждающих конструкций. Стены облицуют крупноформатными фиброцеметными панелями. Также часть стен сделают светопрозрачной.
В здании предусмотрены три панорамных лифта и подземная автостоянка на 84 автомобиля. Рядом с бизнес-центром организуют временную стоянку на 10 машино-мест. Территорию вокруг будущего здания благоустроят, озеленят и осветят.
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