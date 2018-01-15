Три детских сада-трансформера построят в столице в 2018 году

Три детских сада-трансформера построят в столице в этом году. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Два блока начальных классов на 300 мест появятся в Южном Бутове. Один, на улице Брусилова, пристроят к школе №2109. Сейчас ведутся работы в подземной части сооружения. Другой расположится на улице Адмирала Лазарева и станет частью гимназии №1786.

Благодаря конструкции зданий там можно будет разместить как дошкольные организации, так и общего начального образования. В здании поместятся 12 классов по 25 человек или детсад с 12 группами по 25 человек, отметил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Еще один здание-трансформер возводят на Воротынской улице в районе Куркино. Детсад войдет в состав школы №1985.

Отмечается, что стоимость трансформации зданий составит меньше 0,1 процента от общей стоимости.