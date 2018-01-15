В 2017 году в столице ввели минимум торговых площадей за 10 лет

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Ввод торговых площадей в столице в 2017 году был минимальным за последние 10 лет‍. Об этом сообщает РИА Новости. К такому выводу пришли специалисты международной консалтинговой компании Knight Frank.

По итогам года на рынок вышли пять объектов арендопригодной площадью 199 тысяч квадратных метров. В исследовании отмечается, что число вакансий в новых торговых центрах по итогам 2017 года составило 26 процентов. Из-за сокращения строительства растет спрос на старые торговые площади.

В 2018 году в столице планируют построить 324 тысячи квадратных метров торговых площадей. По прогнозам экспертов, благодаря новым объектам доля пустых площадей вырастет до 9 процентов. При этом количество вакансий в торговый центрах старше двух лет будет постепенно сокращаться.