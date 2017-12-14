Свободные земельные участки в городе выставят на торги

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Столичные власти выставят на торги несколько земельных участков для строительства. Градостроительно-земельная комиссия внесла соответствующие изменения в правила землепользования и застройки города.

На северо-востоке на торги выставят участок для строительства многофункционального центра. Там разместятся спортивный центр, медицинские кабинеты, магазины, общепит и офисы. Здание построят по адресу: Нововладыкинский проезд, владение 23. Площадь участка составляет 0,2 гектара.

Также в разных округах столицы построят несколько научно-производственных объектов. На севере столицы его возведут по адресу: Ижорский проезд, проектируемый проезд № 210-А и Проектируемый проезд № 210.

В СЗАО такой объект построят на улице Генерала Белобородова, владение 44, а в ЮВАО – в Некрасовке (коммунальная зона № 1, корпуса 515, 516 и 566) и в промзоне Курьяново (проектируемый проезд 4294, з/у 2).

На юго-востоке на торги выставят землю для строительства спортивного центра с катком. Его возведут в промзоне Курьяново, в Проектируемом проезде 4294, з/у 2. Также в промзоне появится аквапарк, а на Волжском бульваре владение 8, з/у 1 – спортивный центр.