Свободные земельные участки в городе выставят на торги

14 декабря 2017, 14:13
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Столичные власти выставят на торги несколько земельных участков для строительства. Градостроительно-земельная комиссия внесла соответствующие изменения в правила землепользования и застройки города.
На северо-востоке на торги выставят участок для строительства многофункционального центра. Там разместятся спортивный центр, медицинские кабинеты, магазины, общепит и офисы. Здание построят по адресу: Нововладыкинский проезд, владение 23. Площадь участка составляет 0,2 гектара.
Также в разных округах столицы построят несколько научно-производственных объектов. На севере столицы его возведут по адресу: Ижорский проезд, проектируемый проезд № 210-А и Проектируемый проезд № 210.
В СЗАО такой объект построят на улице Генерала Белобородова, владение 44, а в ЮВАО – в Некрасовке (коммунальная зона № 1, корпуса 515, 516 и 566) и в промзоне Курьяново (проектируемый проезд 4294, з/у 2).
На юго-востоке на торги выставят землю для строительства спортивного центра с катком. Его возведут в промзоне Курьяново, в Проектируемом проезде 4294, з/у 2. Также в промзоне появится аквапарк, а на Волжском бульваре владение 8, з/у 1 – спортивный центр.
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