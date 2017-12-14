Инвестор построит семь школ в ТиНАО

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В ближайшие пять лет инвестор построит в ТиНАО семь школ, сообщил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, в них будут учиться более семи тысяч детей. Он подчеркнул, что уже в 2018 году начнется строительство школы на 1,3 тысячи мест для жилого района "Испанские кварталы" общей площадью 300 тысяч квадратных метров, передает Стройкомплекс Москвы.

Этот застройщик в ближайшие пять лет возведет 16 детских садов и четыре поликлиники, а также благоустроит 100 гектаров общественных пространств.

За последние пять лет этот инвестор ввел более 800 тысяч "квадратов" недвижимости и создал пять тысяч рабочих мест.