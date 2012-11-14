Почти 30 пожаров зафиксировано на московских стройках с начала года

С начала года специалисты Мосгосстройнадзора зафиксировали 28 пожаров на объектах капитального строительства столицы. Погибших при возгораниях не зарегистрировано, один человек пострадал, информирует пресс-служба ведомства.

"Основными причинами пожаров явились: неосторожное обращение с огнем - 13 случаев; неисправность электрооборудования; нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих приборов; нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ - по 5 случаев", - говорится в сообщении.

Чаще всего возгорания возникали в бытовых помещениях; горели строительный материал и мусор; строительные конструкции; строительная техника и оборудование, добавили в ведомстве.

Ссылки по теме Комитет государственного строительного надзора города Москвы