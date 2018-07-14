Мост через Канал им. Москвы в Мневниках планируют открыть в конце 2019 года

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Мост через Канал им. Москвы в Мневниках планируется открыть в конце 2019 года, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, так как участок дороги через канал был достаточно узкий, власти решили построить еще дополнительный мостовой переход.

"Думаю, это дополнительное улучшение пропускной способности Северо-западной хорды. Мы планируем сдать мост в конце 2019 года" – цитирует его Агентство "Москва".

9 июля в столице открылось движение по двум новым эстакадам на участке Северо-Западной хорды от Рублевского до Можайского шоссе.

Северо-Западная хорда является новой скоростной магистралью, которая пройдет через северные и западные районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и далее – до Мичуринского проспекта. Общая протяженность дорог составит 83 километра. Со всем каскадом строящейся улично-дорожной сети дорога будет вдвое длиннее Третьего транспортного кольца.

На сегодняшний день в рамках реализации проекта уже построено 26 искусственных сооружений. Трасса соединит крупные магистрали: Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублевское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе, тем самым обеспечив удобную прямую связь между северным, северо-западным и западным административными округами города Москвы.