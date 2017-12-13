Павильоны с искусственным климатом построят в Московском зоопарке

13 декабря, 08:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Московском зоопарке планируют построить два новых павильона, климат в которых будет приближен к естественному, – "Арктика" и "Амазония".
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, объекты расположатся в разных частях зоосада. "Арктика" разместится на новой территории на месте вольера с белыми медведями и "Зоодепо". А павильон "Амазония" возведут на старой территории зоопарка – на месте павильона "Кошки тропиков" с захватом территории еще нескольких вольеров, которые устарели и будут демонтированы.
В новых павильонах будут условия для круглогодичного пребывания диких животных. По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, таких сооружений с климатическим управлением нет ни в одном из российских зоопарков и на постсоветском пространстве. Здесь перенимался опыт Германии, Нидерландов и Австрии.
Проектирование павильонов запланировано на будущий год, а завершить строительство рассчитывают к 2021 году.
В "Амазонии" поселятся животные, которые в естественной среде обитают на территориях с тропическим и субтропическим климатом: тапиры, ягуары, ламантины, черепахи, змеи и ящерицы. Здесь высадят более сотни видов деревьев, цветов и кустарников. В любое время года там будет держаться температура плюс 24–26 градусов.
В "Арктике" же разместятся белые медведи, полярные совы, песцы и обитатели холодных северных морей. Круглый год температура здесь будет держаться от минус пяти до минус семи градусов. Чтобы посетители смогли с комфортом гулять по павильону, при входе им раздадут теплые пледы и варежки.
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