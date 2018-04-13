До 2019 года в Москве сдадут в эксплуатацию 10 объектов культуры

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В 2018 году в Москве планируется сдать в эксплуатацию 10 объектов культуры. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"До конца года планируем завершить работу на 10 объектах культуры. В том числе, к лету планируем завершить строительство концертного зала в "Зарядье". Это будет объект мирового уровня, его открытия ждут многие москвичи. А в трехлетней перспективе город получит 32 новых культурных объекта", – сказал Хуснуллин, передает Агентство "Москва".

Хуснуллин также отметил, что к настоящему моменту почти полностью завершены работы по строительству нового четырехэтажного здания Дома русского зарубежья на улице Нижняя Радищевская.

Ранее сообщалось, что в Москве откроется новый музей современного искусства и культурный кластер. Площадку для строительства предоставил город.

Негосударственный музей и культурный кластер площадью 21 тысяча "квадратов" расположится на Автозаводской улице, владение 23. В него войдут выставочные залы, рекреационные пространства, ресторан, кафе и открытая летняя терраса.

Создание нового культурного кластера входит в проект развития территории ЗИЛ, который охватывает площадь около 470 гектаров, включая территорию завода имени Лихачева. Он также предполагает строительство жилья, объектов культурного и социального назначения и паркингов.